NAUROTH – Sachbeschädigung an Kinderspielplatz in Nauroth – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 06. Auf 7. Oktober, etwa gegen 02:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Kinderspielplatz in der Südstraße. Bislang unbekannte Täter rissen ein Federschaukelgerät aus dem Erdreich und zogen es über den angrenzenden Gehweg. Ein Anwohner hatte mehrere Personen dabei beobachtet, jedoch nicht die Polizei verständigt. Erst verspätet wurde die Polizei von dem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die Polizei bittet darum solche Sachverhalte sofort zu melden. Hinweise zu Tätern nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.