SG 06 Betzdorf besiegt Tabellenspitzenreiter SG Wallmenroth

Veröffentlicht am 15. Oktober 2018 von wwa

BETZDORF – Kellerkind“ schlägt Spitzenreiter – Im Lokalderby der Bezirksliga Ost besiegte die SG 06 Betzdorf den hochfavorisierten Tabellenspitzenreiter SG Wallmenroth mit 2:1. Dieser überraschende, aber verdiente Sieg zeigt, dass ein Tabellenplatz nicht alles sagt. Das war das Spiel, das sich die Fans der SG 06 gewünscht hatten: Am vergangenen Sonntag konnte sich die Betzdorfer Mannschaft von Ingo Neuhaus im Fight gegen den haushohen Favoriten aus der Nachbargemeinde Wallmenroth durchsetzen und verpasste damit der SG Wallmenroth/Scheuerfeld ihre zweite Niederlage in dieser Saison.

Bei strahlendem Wetter präsentierten sich die Grün-Weißen in Hochform und lieferten, was nicht nur ihr Trainer forderte. Der feste Siegeswille, die Bereitschaft keinem Zweikampf aus dem Weg zu gehen und auch mit taktischer Finesse überzeugten die Betzdorfer die über 350 Fans, deren Kommen mit einem tollen Spiel belohnt wurde.

Motiviert hat sicher auch der erste Treffer, der im Gastgebertor landete, nachdem noch keine fünf Minuten gespielt waren. Christian Stark überwand die Wallmenrother Mauer. Der Auftrieb des frühen Treffers hielt bei den Betzdorfern auch an, als Wallmenroth nur knapp fünf Minuten später ausglich. Erbin Kuci konnte in der 38. Minute dafür sorgen, dass die Betzdorfer mit Vorsprung in die Halbzeitpause gehen konnten.

In der zweiten Hälfte war schnell erkennbar: Die SG 06 würde alles tun, um den Sieg nicht mehr abzugeben. Wallmenroth setzte dagegen, konnte aber letztlich nicht zu seinem Spiel finden. Obwohl keine Tore mehr fielen, blieb es eine spannende Partie, bei der die Betzdorfer die Oberhand behielten.

Dieses Derby zeigte, dass man die Betzdorfer nicht unterschätzen sollte. Der Sieg dürfte auch einiges an psychischen Druck von der Mannschaft genommen haben. Schließlich musste die Elf gegen die führenden Mannschaften der Liga antreten, verlor einen hohen Sieg, weil Hamm aus der Liga ausstieg und einen weiteren möglichen >Sieg, weil eine höchst umstrittene Schiedsrichterentscheidung zuj einem Spielabbruch in der Halbzeitpause führte (die SG führte zu diesem Zeitpunkt mit 0:2).

Am 21. Oktober können die Fans und Freunde beim Oktober-Mittagessen (ab 12:30 Uhr im Clubheim) den Sieg gebührend feiern. Es gibt Haxen, Rinderbraten und Fleischkäse. Klöse und Rotkohl. Die Mannschaft wird allerdings nicht mit essen können – denn sie tritt um 14:30 Uhr gegen Montabaur an. Ein Gegner, der sicher nicht zu unterschätzen ist. Doch die SG-Elf hat ja nun gezeigt, dass der asiatische Autohersteller recht hat: “Nichts ist unmöglich“. Übrigens: Am Sonntag gibt es auch von den Spielereltern der Jugendmannschaften gestifteten leckeren Kuchen – und damit die ganze Familie ihren Spaß haben kann, ist der Eintritt frei.