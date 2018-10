Veröffentlicht am 15. Oktober 2018 von wwa

BAD MARIENBERG – Aktion „Deckel gegen Polio“ erfolgreich beendet – Getreu dem Motto „Sparkasse – mehr als eine Bank“ engagiert sich die Sparkasse Westerwald-Sieg auf vielfältige Weise, insbesondere als Förderer und Sponsor vieler gemeinnütziger Projekte in der Region.

Manchmal sind es aber auch Kleinigkeiten, wie die Sammlung von Kunststoffdeckeln, die eine große Wirkung entfalten. Wer hätte gedacht, dass der Kunststoffdeckel unserer Wasserflasche Leben retten kann?

Die Kunden und Mitarbeiter der Sparkasse Westerwald-Sieg sind in den vergangenen Monaten zu wahren Deckelexperten geworden. Nachdem die Sparkasse in Kooperation mit dem Rotary Club Westerwald den Aufruf zur Sammelaktion gestartet hat, wurde schnell eine große Menge an Verschlusskappen von Getränkeflaschen gesammelt.

Durch die Sammlung von Kunststoffdeckeln mit einem maximalen Durchmesser von vier Zentimetern und den anschließenden Verkaufserlös wird das Programm „End Polio Now“ mit dem weltweiten Vorhaben, dass kein Kind mehr an Kinderlähmung erkranken soll, unterstützt. Mit 500 Deckeln kann eine Impfdosis finanziert werden.

Insgesamt wurden durch das Team des Qualitätsmanagenents, Ina Tabea Skworzow und Fabian Fuchs, 270.000 Deckel gezählt. Dies entspricht umgerechnet circa 540 Impfdosen zur Bekämpfung von Kinderlähmung. Vorstandsmitglied der Sparkasse Westerwald-Sieg, Michael Bug sowie Johannes Malmedie vom Rotary Club Westerwald dankten allen Teilnehmern für ihr tolles Engagement.