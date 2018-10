Veröffentlicht am 15. Oktober 2018 von wwa

KREIS NEUWIED – Neues Heimat-Jahrbuch 2019 erschienen – Präsentation auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen – Das Heimat-Jahrbuch 2019 des Landkreises Neuwied ist erschienen. Landrat Achim Hallerbach stellte es gemeinsam mit Autoren, Redaktionsteam sowie Mitgliedern des Kulturausschusses im Gartensaal von Schloss Arenfels oberhalb von Bad Hönningen vor.

Die Wahl des Ortes lag auf der Hand, zeigt doch das Cover des neuen Jahrbuchs das Schloss in einer Schrägaufnahme aus der Luft, die Zeljko Anić im Zuge seiner virtuellen Reisetour „Rheinland 360“ https://rheinland360.de/ erstellt hatte. Schlossherr und Gastronom Christian Runkel lud die Gesellschaft aus gegebenem Anlass ins Schloss, soll es doch als Wahrzeichen Bad Hönningens auf die Tausendjahr-Feierlichkeiten der Stadt im kommenden Jahr verweisen. 1019 wurde sie als „Hohingen“ in einer Schenkungsurkunde Kaiser Heinrichs II. an den Dom zu Bamberg erstmals urkundlich erwähnt. Das 1849 und 1855 von Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner neugotisch umgebaute Schloss mit mittelalterlichem Kern gilt mit seinen 365 Fenstern, 52 Türen und zwölf Türmen als „Schloss des Jahres“.

Im Kalendarium werden Ansichten weiterer denkmalgeschützter Bauensembles gezeigt, von Kloster Ehrenstein bei Neustadt/Wied über den Judenfriedhof in Giershofen bis hin zum Schwedenhaus im Umfeld von Schloss Monrepos, die Fachwerkidylle am Erpeler Marktplatz und in Urbach-Überdorf, die Marienburg am Leutesdorfer Rheinufer, die im Heimatstil der Krupp´schen Gartenstadtplanung angelehnte Rasselsteiner Kolonie in Niederbieber, die Waldbreitbacher Klosterlandschaft, der malerische Alte Friedhof in Neuwied, eine Villenzeile im Linzer Oberlöh, die heute als Tagungsort dienende Villa Henkel mit Park in Rengsdorf sowie schließlich die Abtei Rommersdorf im Winterkleid.

Mit einer Auflagenhöhe von 3.500 Exemplaren zählen sie in Rheinland-Pfalz zur bemerkenswertesten Lektüre ihrer Art. Als reiches Kompendium heimatkundlicher, aktueller wie historischer Beiträge geben sie in altbewährter Form Einblick in die Kreis- und Stadtgeschichte.

Wie in den Vorjahren erscheint das 418 Seiten fassende Jahrbuch wieder ganz in Farbe und erfreut sich in seinem ansprechenden Layout zum günstigen Preis von 6,00 Euro großer Beliebtheit. Zu erhalten ist es ab kommenden Samstag, 20. Oktober, im Buchhandel, in der Kreisverwaltung und im Roentgen-Museum Neuwied.

