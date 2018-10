Veröffentlicht am 15. Oktober 2018 von wwa

HERDORF – Brand in einem Waldstück bei Herdorf – Von Mitarbeitern einer auch nachts produzierenden Firma, wurde am Donnerstag, den 11. Oktober, um 02:30 Uhr in dem Bereich „Inomotion Park“ der Brand in einem Waldstück gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und eine weitere Ausdehnung verhindern. Neben der Polizei waren im Einsatz der Löschzug Herdorf, der Tankwagen Daaden und ein Rettungswagen des DRK. Aufgrund der festgestellten Umstände wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung in dem Wald ausgegangen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalinspektion Betzdorf übernommen.

Hinweise insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.