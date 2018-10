Uwe Junge im Bürgerhaus in Mayen-Hausen

Veröffentlicht am 16. Oktober 2018 von wwa

„JUNGE.DIALOGE“ in Mayen-Hausen – AfD: Uwe Junge im Bürgerhaus – Der Landtagsabgeordnete Uwe Junge ist am Freitag, 19.Oktober, im Bürgerhaus Mayen-Hausen zu Gast. Junge ist der Fraktionsvorsitzende der AfD im rheinland-pfälzischen Landtag und Landesvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz. Der AfD-Politiker praktiziert Bürgernähe und tritt in der Veranstaltungsreihe „JUNGE.DIALOGE“ in einen freien Informations- und Meinungsaustausch mit seinen Gästen. Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Einen Überblick über die Aktivitäten von Uwe Junge, MdL gibt es auch auf Facebook unter www.facebook.com/uwe.junge.afd .