A K T U E L L – Verkehrsunfall auf der B 8

Veröffentlicht am 15. Oktober 2018 von wwa

A K T U E L L – RETTERSEN – Verkehrsunfall auf der B 8 – Retterser Berg – Am Montagmorgen, 15. Oktober, gegen 08:00 Uhr kam auf der B 8 ein Lastwagenfahrer mit seinen Fahrzeug von der Fahrbahn und kippte um. Der Lkw war aus Richtung Kircheib kommend in Richtung Weyerbusch unterwegs als der Fahrer nach einer Rechtskurve in der Gefällestrecke ins Schleudern kam. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kippte in die Böschung. Das Führerhaus blieb dabei auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Altenkirchen führte den Berufsverkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Fotos: Renate Wachow