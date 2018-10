Bildungsberatung für alle in Altenkirchen

Veröffentlicht am 16. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bildungspunkt Altenkirchen – Bildungsberatung für alle – Ab sofort hat die Beratungsstelle „Bildungspunkt“ in Altenkirchen ihre Pforten geöffnet. Getragen wird dieses Projekt durch die Kreisverwaltung Altenkirchen, den Caritasverband Altenkirchen und das Diakonische Werk Altenkirchen. Ehrenamtliche Bildungsbegleiter stehen montags, dienstags ab 14:00 Uhr und mittwochs nach Vereinbarung zu allen Fragen rund um das Thema „Bildung“ bereit.

In den Räumlichkeiten des Mehrgenerationenhauses (Bildungs-Café) in der Wilhelmstr. 35 kann je nach Bedarf nach den richtigen Ansprechpartnern in der Bildungslandschaft, nach Ideen für die Berufs- oder Studienwahl oder nach geeigneten Selbstlernprogrammen geforscht werden. Lebenslanges Lernen ist in aller Munde, aber warum es sinnvoll ist und dass es nicht verboten ist, dabei Spaß zu haben, wollen wir Ihnen gerne demonstrieren. Gegenseitig ergänzen sich die Angebote des Bildungspunktes mit dem Bildungscafé des Mehrgenerationenhauses am gleichen Ort, in dem Dienstagsvormittags und Donnerstagsnachmittags zu Fragen der Alphabetisierung und Grundbildung beraten wird.

Gerade auch für die Neuzugewanderten ist das deutsche Bildungssystem mit seinen unzähligen Verzweigungen, Vorschriften, Fördertöpfen und unterschiedlichen Graden der Anerkennung ein einziges großes Fragezeichen. Nicht nur die Suche nach geeigneten Sprachkursen,, sondern auch der Besuch von KiTa, Schule oder die Wahl des geeigneten Berufes sind Themenfelder, in die unsere ehrenamtlichen Bildungsbegleiter gerne etwas Licht hineintragen, denn Bildung ist ein Pfad zur Integration und eine solide Grundlage gelingender Mitbestimmung für alle Bürger.

Informationen bei Holger Telke, Telefon: 02681-812486 und André Linke, Telefon 02681-2056.