Veröffentlicht am 15. Oktober 2018 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Familienfeier der Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen – Am Samstag, den 03. November, findet in der Hubertushütte die Familienfeier (,,Hubertustreiben“) der Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen mit dem abschließenden Sauessen statt. Es wird ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten. Abgesehen von dem beachtlichen und reichhaltigen Essen, erfolgen selbstverständlich die Ehrungen und Preisverleihungen der besten Schützen des Sauschießens, an dem noch bis zum 23. Oktober teilgenommen werden kann. Die Schießzeiten dafür sind dienstags und donnerstags von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Das Startgeld beträgt 15,00 Euro. Für Jugendliche bis 18 Jahre sind 10,00 Euro zu entrichten. In dem Betrag ist bereits ein Essen enthalten. Die Teilnahme am Essen ohne Schießen ist ebenfalls möglich.

Auch können die anwesenden Schützenschwestern und Brüder ihr Talent beim traditionellen Schätzen eines Fleischpreises beweisen und sich mit Glück das jeweilige Stück sichern.

Natürlich sind zu Speis und Trank auch alle Freunde, Gönner und Nichtschützen der Bruderschaft recht herzlich eingeladen. Für eine entsprechende Planung wird daher um rechtzeitige Essensreservierung, zu den bekannten Trainingszeiten, gebeten. Beginn der Familienfeier wird um 19:00 Uhr sein. Der Vorstand freut sich auf ein paar frohe Stunden im Kreis der Schützenfamilie.