BETZDORF – Kreis-Jusos blicken zuversichtlich und gut aufgestellt in die Zukunft – Auf der jüngsten Kreiskonferenz der Jusos im Kreis Altenkirchen, die in Herdorf stattfand, standen neben den turnusmäßigen Delegiertenwahlen auch die Wahlen des neuen Kreisvorstandes an. Vorsitzender der Jungsozialisten im Kreis bleibt Philip Schimkat aus Hamm. Ihm wird als Kreisgeschäftsführer weiterhin Jan Hellinghausen aus Scheuerfeld zur Seite stehen. Komplettiert wird der Vorstand durch sechs Beisitzerinnen und Beisitzer. In dieser Funktion wiedergewählt wurden Francesca Löhr (Niederfischbach) und Lena Maag (Freusburg). Neu in den Vorstand wurden Peter Solbach (Betzdorf), Selahittin Zeycan (Wissen), Michael Samen und Simeon Klein (beide Herdorf) gewählt.

Zu Beginn der Kreiskonferenz lies Vorsitzender Philip Schimkat die bisherige Amtszeit Revue passieren: „Wir Jusos im Kreis können auf eine gute und erfolgreiche Zeit zurückblicken, mit vielen guten Veranstaltungen wie beispielsweise den Dialog mit der IG-Metall, die Veranstaltung zu den Folgen des Brexit mit Norbert Neuser und Gabi Weber oder auch den Besuch der Tafel in Betzdorf“. Besonders hervorzuheben sei die jährliche Beteiligung an der Kranzniederlegung zur Reichspogramnacht in Betzdorf: „In Zeiten, in denen die Rechtspopulisten im Bundestag die dunkelste Stelle unserer Geschichte als Vogelschiss bezeichnen, müssen wir gegenhalten und zeigen, dass wir diese grausame Zeit niemals vergessen dürfen“, so der Kreisvorsitzende.

Die Jusos im Kreis Altenkirchen blicken zuversichtlich in die Zukunft und möchten sich weiterhin – auch abseits des politischen Bereiches – einbringen. So wurden im Vorfeld der Konferenz erste Ideen für einen Jahresplan 2019 zusammengestellt. „Wir bieten nun einen monatlichen Stammtisch für alle Interessierten und Aktiven an, an dem man sich in lockerer Runde austauschen kann (jeweils zweiter Mittwoch im Monat). Darüber hinaus planen wir eine repräsentative Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen im Kreis (z. B. Dreckwegmachtage, Firmenläufe) “, so Kreisgeschäftsführer Jan Hellinghausen, der den Anwesenden einige Beispiele aus dem Jahresplan vorstellte.

Zudem nominierten die Jusos an diesem Abend Philip Schimkat zu ihrem Kandidaten für die SPD-Kreistagsliste: „Mit meiner Kandidatur für die Jusos auf der Kreistagsliste möchte ich zum einen erreichen, dass der Kreistag jünger wird und zum anderen, dass die jungen Leute im Kreis Altenkirchen in der SPD-Kreistagsfraktion ihre Vertretung sehen. Auf dem zurückliegenden Demografiekongress haben wir gesehen, dass es im Kreis noch viele ‚Baustellen‘ gibt, die endlich angegangen werden müssen. Die CDU hat das jahrelang als stärkste Fraktion versäumt.“

Foto: Die Jusos mit neu gewähltem Vorstand auf der Kreiskonferenz