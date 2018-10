Veröffentlicht am 15. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ – Idee für die Zukunft: Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ stößt auf positive Resonanz – Potenzial für bürgerschaftliches Engagement scheint auf jeden Fall in der Verbandsgemeinde Altenkirchen vorhanden zu sein. „Ein großes Dankeschön vorab. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich der Einladung gefolgt sind“, begrüßte Bürgermeister Fred Jüngerich die Teilnehmer in der Stadthalle in Altenkirchen. „Der Reiz der Initiative besteht darin, dass die Akteure selbst bestimmen, was sie tun möchten, wie lange und wie oft sie sich einbringen. Den kreativen Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt“, betonte Beigeordneter Rainer Düngen, der als Vertretung des Bürgermeisters das Projekt zukünftig begleiten wird.

Die Besucher waren gekommen, um sich bei der Auftaktveranstaltung über die neu initiierte 5. Staffel der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ des Landes Rheinland-Pfalz zu informieren. Diese Initiative ist in erster Linie gedacht für „Rentner, Pensionäre, Vorruheständler und Menschen mit Zeit, Lebenserfahrung und Bereitschaft zum Engagement“. Das Projekt wird vom Land Rheinland-Pfalz unterstützt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat diese Form des Ehrenamtes, die sich an Menschen richtet, die sich projektbezogen einsetzen wollen, ins Leben gerufen. Eine Studie hat ergeben, dass sich 23 Prozent der Senioren noch nicht für einen persönlichen Einsatz in irgendeiner Form entscheiden konnten, aber nach einer Möglichkeit für sich Ausschau halten.

So informierte Bernhard Nacke, Beauftragter der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Besucher in Altenkirchen über die Zielsetzung des Projekts. Er betonte, dass natürlich auch jüngere Mitbürger eingeladen sind, sich zu engagieren: „Es gibt keine Altersbeschränkung.“

Über konkrete Projekte wurde bei der Veranstaltung gestern noch nicht gesprochen. Sie diente dazu, das Interesse abzuklopfen. Im Vorfeld waren alle Bürger zwischen 62 und 77 Jahren der Verbandsgemeinde Altenkirchen angeschrieben worden. Die Zahl der Teilnehmer war für die Organisatoren ein ermutigendes Zeichen.

Der Auftaktveranstaltung folgt ein zweitägiges Treffen innerhalb der ersten Projekte-Werkstatt am 30. und 31. Oktober, jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr, im großen Ratsaal im Rathaus in Altenkirchen. Dann sollen sich bereits Teilnehmer zusammenfinden, um konkrete Projekte zu planen. Sie werden dabei von den Moderatoren Elke Hachenberg, Brigitte Kuss und Klaus Lauterbach sowie Rebecca Seuser von der Verwaltung unterstützt. Vorgaben gibt es nicht, betonte Nacke: „Sie sollen das tun, wozu sie Lust und Freude haben.“

Von den Teilnehmern haben sich für die erste Projekt-Werkstatt bisher schon über 40 Personen angemeldet. „Ich freue mich schon jetzt auf viele Ideen“, zog Beigeordneter Düngen ein positives Fazit. „Zudem wären wir sehr angetan, wenn noch weitere Personen aus unseren Ortsgemeinden teilnehmen, denn eine Anmeldung ist noch möglich.“

Anmeldungen für die erste zweitägige Projekte-Werkstatt am 30. Oktober von 10:00 bis 16:00 Uhr und 31. Oktober von 10:00 bis 16:00 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Altenkirchen können noch bei Rebecca Seuser, Telefonnummer: 02681-85-250 oder per Email: rebecca.seuser@vgaltenkirchen.de erfolgen. Fotos: VG AK