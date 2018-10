Veröffentlicht am 15. Oktober 2018 von wwa

KIRCHEN – Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen – Wanderziele 20. Und 21. Oktober 2018 –

Samstag 20. und Sonntag 21. Oktober 2018

Internationale Wandertage in 63839 Kleinwallstadt

Veranstalter: Maintalwanderer Kleinwallstadt

Start und Ziel: Wallstadthalle, Bayernstraße 14, 63839 Kleinwallstadt

Wanderstrecken: 05, 10 KM

Startzeiten: 08:00 -15:00 Uhr

Zielschluss: 17:00 Uhr

Busfahrt am Sonntag !

Samstag 20. und Sonntag 21. Oktober 2018

Internationale Wandertage in 35745 Herborn-Seelbach

Veranstalter: Wanderfreunde Aartal e.V.

Start und Ziel: Turnhalle, Turnplatz, 35745 Herborn-Seelbach

Wanderstrecken: 05, 10 und 20KM,Radfahren 35Km

Startzeiten: 07:30 – 13:00 Uhr (5, 10, 20 km) und Radfahren 07:30 – 13:00 Uhr (35 km)

Zielschluss: 16:00 Uhr

Samstag 20. und Sonntag 21. Oktober 2018

Internationale Wandertage in 54497 Morbach

Veranstalter: SV Morbach 1929 e.V.

Start und Ziel: Baldenau Halle, Jahnstraße 5, 54497 Morbach

Wanderstrecken: 06, 10 und 15KM

Startzeiten: 07:30 – 14:00 Uhr (6, 10 km) und 07:30 – 13:00 Uhr (15 km)

Zielschluss: 17:00 Uhr

Sonntag 21. Oktober 2018

Internationale Wandertage in 57413 Serkenrode

Veranstalter: SV Serkenrode e.V.

Start und Ziel: Schützenhalle Serkenrode, Hallenstraße, 57413 Finnentrop-Serkenrode

Wanderstrecken: 05, 10 und 16 km

Startzeiten: 07:30 -13:00 Uhr

Zielschluss: 17:00 Uhr