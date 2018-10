Fahrzeug gerammt und abgehauen

Veröffentlicht am 14. Oktober 2018 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfallflucht – Am Freitag, den 12. Oktober, kam es in Asbach in der Anton-Limbach-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz eines ortsansässigen Marktes geparkter Pkw wurde beschädigt. Art und Umfang der Schäden lassen darauf schließen, dass vermutlich ein Pkw beim Rangieren oder Ausparken den geparkten Pkw rammte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise an die Polizeiinspektion in Straßenhaus Email: PIStrassenaus@polizei.rlp.de, Telefon: 02634-9520.