Dachschindeln abgerissen – Polizei sucht Zeugen

BREITSCHEIDT – Sachbeschädigung an Bushaltestelle – Zu einer Sachbeschädigung in Breitscheidt -Thalhausen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 12. Auf 13. Oktober gekommen. Bis dato unbekannte Täter haben an der Bushaltestelle in der Nähe des Waldschwimmbades die Dachschindeln am Dachfirst abgerissen und zerstört. Hierdurch ist ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.