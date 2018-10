Koblenzer hatte 2 Promille

Veröffentlicht am 14. Oktober 2018 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall mit fast 2 Promille – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13. Auf 14. Oktober, kam es gegen 01:00 Uhr in der Brunnenstraße in Kirchen (Sieg) zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Audi A4 Avant einen geparkten VW Polo beschädigte. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden. Die hinzugerufene Polizei überprüfte die Fahrtüchtigkeit des 23jährigen Audi-Fahrers aus Koblenz. Bei fast 2 Promille Alkoholgehalt war diese jedoch nicht mehr ansatzweise gegeben, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Außerdem beschlagnahmte die Polizei unmittelbar den Führerschein des Fahrers.