Veröffentlicht am 14. Oktober 2018 von wwa

HERSCHBACH – Vandalismus in Grundschule Herschbach – Drei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, 11. Oktober, in der Zeit zwischen 23:00 und 23:30 Uhr, in der Astrid-Lindgren-Grundschule randaliert. Auf dem Schulhof wurde ein Feuerlöscher entleert und ein Bewegungsmelder beschädigt. Zudem wurden eine Gefriertruhe abgeschaltet und ein Laptop entwendet. Wie die Täter sich Zutritt ins Schulgebäude verschafften ist derzeit unklar. Auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung sind drei Jugendliche mit Basecaps zu sehen. Die Polizei stellte mögliche Beweismittel sicher. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg, Telefon: 02663/9805-0, oder per Email an piwesterburg@Polizei.rlp.de. Quelle: Polizei