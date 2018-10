Ortsgemeinden freuen sich über Bänke

Veröffentlicht am 14. Oktober 2018 von wwa

BIRKENBEUL/PRACHT – Bänke gestiftet – Anlass zur Freude, hatten die beiden Ortsbürgermeister aus Birkenbeul, Eckard Voigt und aus Pracht, Udo Seidler, bei der kleinen Feierstunde zur Einweihung der beiden gestifteten Bänke der Dorfgemeinschaft und des Stammtisches des Ortsteiles Kratzhahn. Eine Bank wurde direkt am Grenzweg zwischen den Gemarkungen Pracht und Birkenbeul, im Kratzhahner Bereich, mit herrlichem Ausblick auf Weißenbrüchen, Birkenbeul mit dem Raiffeisenturm auf dem Beulskopf und Kratzhahn errichtet. Die zweite Bank wurde an der Kreisstraße 55 zwischen Kratzhahn und Birkenbeul, auf halbem Weg zum Friedhof aufgestellt, mit einem Findling an der Seite und herrlichem Blick nach Weißenbrüchen und die Gemarkung Birkenbeul. Die Bänke, bestehend aus witterungsbeständigem Hahner Recyclingkunststoff, wurden von den Männern der Kratzhahner „Stadthalle“ auf einen festen und sauberen Untergrund gesetzt. (pr)