Veröffentlicht am 14. Oktober 2018 von wwa

NEITERSEN – Der Wiedbachtaler Fünfkampf ließ die Kinderherzen wieder höher schlagen – Schöner könnte man es sich eigentlich gar nicht vorstellen: Familien und Freunde feierten gemeinsam zum zweiten Mal den Wiedbachtaler Fünfkampf. In den Disziplinen Schubkarrenrennen, Eierlaufen, Flossenlauf, Dreibeinlauf und, neu mit hinzugenommen, das Dosen-Medizinball-Kegeln, zeigten die 17 Teams ihr Können. Es ging heiß her, vor und auch hinter den Waffeleisen. Ein gelungener Tag für alle Beteiligten. Die KiJuNei bleibt am Ball für die Kinder und Jugendlichen aus Neitersen und den angrenzenden Dörfern und dankt allen, die sich so rege für dieses Projekt einsetzen und tatkräftig unterstützen. (sibe) Fotos: Privat