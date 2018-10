Heimatjahrbuch 2019 des Kreises Altenkirchen erscheint

Veröffentlicht am 14. Oktober 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Von Ferien-Schienenbussen und Kirchhof-Streitigkeiten – Heimatjahrbuch 2019 erscheint – Wie jedes Jahr im Oktober erscheint auch in diesem Jahr das Heimatjahrbuch des Kreises Altenkirchen. Trotz des stolzen Alters (immerhin erscheint bereits der 62. Jahrgang) ist dem Heimatjahrbuch noch keinerlei Altersmüdigkeit anzumerken.

Alle Bereiche des Lebens im Kreis in historischer Perspektive werden auf 384 Seiten beleuchtet – falls Sie schon immer einmal wissen wollten, was beim „Hammer Kirchhofstreit“ geschah, lesen Sie den Beitrag von Klaus Thiesbonenkamp! Wenn Sie eher Fußball mögen, dann ist der Aufsatz von Tobias Gerhardus zur Rheinlandmeisterschaft der Herdorfer Fußballer ganz bestimmt etwas für Sie.

„Wir können uns auf unsere Stammautoren jederzeit verlassen“, erklärte Konrad Schwan, Vorsitzender des herausgebenden Kreisheimatvereins. „Neue Autoren ergänzen das Angebot in vielfältiger Weise,“ fügte Dr. Kirsten Seelbach, die zusammen mit Eckard Hanke die Schriftleitung innehat, hinzu.

Auch in diesem Jahr können sich die Leser wieder auf ein buntes Potpourri von Themen freuen. So gilt es, Jubiläen zu feiern wie den 50. Geburtstag des Jahrmarkts der katholischen Jugend in Wissen (Mia Geimer-Stangier) oder den 100. Geburtstag des SPD-Ortsvereins Altenkirchen (Anka Seelbach). Aber auch der 200. Geburtstag Friedrich Wilhelm Raiffeisens und das damit verbundene Raiffeisenjahr 2018 wird noch einmal thematisiert in vier Beiträgen.

Dass Tourismus im Westerwald keineswegs nur ein Thema des 21. Jahrhunderts ist, zeigen die Berichte über den Ferien-Schienenbus von der Wupper in den Westerwald (Volkhard Stern) und ein Skiführer aus den 1930er Jahren (Horst W. Overkott). Selbstverständlich hat der Bergbau seinen wichtigen Platz im Heimatjahrbuch des Kreises Altenkirchen mit Beiträgen von Bernhard Theis, Marc Rosenkranz und Albert Schäfer.

Der Kreis Altenkirchen hat durchaus wichtige und spannende Persönlichkeiten zu bieten. Während sich Klaus Brag der Markgräfin Eleonore Erdmuthe Louise widmet, forscht Gerd Bäumer nach dem Fotografen Schmeck in Betzdorf. „Insgesamt ist das Heimatjahrbuch des Kreises Altenkirchen auch im 62. Jahrgang eine sehr runde Sache,“ freut sich Eckard Hanke. Das Buch wird wie immer 6,00 Euro kosten und in allen bekannten Verkaufsstellen erhältlich sein.