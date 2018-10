Veröffentlicht am 13. Oktober 2018 von wwa

Verbandsgemeinde Flammersfeld – Löschzüge Flammersfeld und Oberlahr erhalten neue Fahrzeuge – Große Freude herrschte bei den Löschzügen Flammersfeld und Oberlahr der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Flammersfeld. Im Rahmen der Umsetzung des Feuerwehrkonzeptes holten Mitglieder der Löschzüge bei der Firma Schäfer in Oberderdingen (Baden-Württemberg) zwei neue Mannschaftstransportfahrzeuge ab. Die Feuerwehr Oberlahr erhielt einen VW- Crafter (links) mit 3,5 Tonnen Fahrgestell in dem acht Personen Platz haben. Er ersetzt ein 18 Jahre altes Fahrzeug. Die Feuerwehr Flammersfeld bekam einen VW-Bus T6 Allrad (rechts), ebenfalls mit 3,5 Tonnen Fahrgestell, mit neun Sitzplätzen. Die Fahrzeuge kosten 65.000 und 74.000 Euro. Der Kreis Altenkirchen bezuschusst jedes Fahrzeug mit 13.000 Euro. Am Feuerwehrhaus in Oberlahr wurden die neue Fahrzeuge mit großem Hallo in Empfang genommen. Der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Manfred Maurer, sowie die Wehrleitungen der VG Flammersfeld und Altenkirchen, Stefan Krämer und Ralf Schwarzbach und Vertreter der Nachbarwehren waren vor Ort. (pr) Fotos: Privat