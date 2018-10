Veröffentlicht am 13. Oktober 2018 von wwa

RETTERSEN – Brauchtumspflege zum Erntedankfest in Rettersen – Richtiges Herbstwetter mit ein paar Tropfen Regen begleiteten die Retterser auf dem Weg zum Umzug in Mehren. Das tat der guten Laune jedoch keinen Abbruch und bei der Zugaufstellung trafen sich fast wieder die gleichen Akteure der vorherigen Umzüge und fachsimpelten gemütlich über ihre Motivwagen.

Im Vorfeld jedoch waren fleißige Hände gefragt. Die Grundidee in diesem Jahr lautete „ Retterser Holzernte von 1918 bis 2018. So wurde im „Hattheis Hof“ zunächst der Erntewagen der Familie gereinigt und aufgebaut. Am Anfang wurde ein alter Holzbock festgeschraubt. Hierauf legte man einen Holzstamm, der mit einer Trummsäge auf die gewünschte Länge geschnitten wurde. Natürlich war auch ein Holzbock zur Herstellung von „Klivern“ aufgestellt.

Die Neuzeit begann mit einem kleinen elektrischen Holzspalter. Natürlich durften auch moderne Motorsägen nicht fehlen. Am Tag vor der Veranstaltung trafen sich die Brauchtumspfleger und dekorierten Schlepper und Wagen. Das Motto wurde mit einem extra angefertigten Schild, befestigt an den Seiten des Anhängers, angekündigt. Zum Schluss wurde der restaurierte Kramer der Familie Weller aus dem Jahre 1953 blumig dekoriert und mit dem Ortsschild inklusive Wappen versehen. Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, vor allem an die Familie Marenbach die ihren Hofraum und Garage bereit stellten sowie für alle, die mit Dekormaterial oder sonstigen Utensilien zum Gelingen beigetragen haben, richtete Ortsbürgermeister Wolfgang Schmidt. (wos) Fotos: Privat