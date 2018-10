Jugendfeuerwehren des Kreises Altenkirchen besuchen Movie Park in Bottrop

Veröffentlicht am 13. Oktober 2018 von wwa

KRTEIS ALTENKIRCHEN/BOTTROP – Jugendfeuerwehren des Kreises besuchen Movie Park in Bottrop – Für die Jugendfeuerwehren im Kreis Altenkirchen stand das Highlight im Jahreskalender an. Wie alle zwei Jahre, so ging es auch dieses Jahr auf die Reise in einen Freizeitpark. Als Ziel hatten die Verantwortlichen den der Movie Park Germany in Bottrop ausgewählt. Man startet mit insgesamt vier Bussen der Firma Knautz Reisen aus Langenbach bei zunächst düsterem und kaltem Wetter. Pünktlich zur Parkeröffnung, wurden die über 200 Jugendlichen und deren Betreuer, vor dem Park von den Kreisjugendfeuerwehrwarten Volker Hain und Achim Schlosser mit der entsprechenden Eintrittskarte und einem Lunchpaket für den Tag begrüßt. Im Laufe des Morgens wurde das Wetter allmählich deutlich besser und somit war die Grundlage für einen actionreichen und tollen Tag geschaffen.

Der Movie Park selbst, war bereits mit teilweise gruseliger Halloweendeko geschmückt. Der Tag versprach für alle jede Menge Spannung, Entertainment und Nervenkitzel auf rund 45 Hektar Fläche. Die Auswahl an Attraktionen war riesig: Crazy Surfer, Achterbahn, Mystery Rider, Bermuda Triangle, Stuntshow oder Barnyard Bumpers und vieles mehr wurde den Mitgliedern der Jugendfeuerwehren in Deutschlands größtem Film- und Freizeitpark geboten. Einstimmig war man der Meinung, dass es ein toller Tag war, ohne JF-Uniform und Gerätschaften der Feuerwehr. Bis zum späten Nachmittag hatten alle Jugendlichen in Gruppen oder mit den Betreuern Zeit um die Attraktionen, Achterbahnen und Shows zu erleben. Um 17 Uhr hieß es dann an den Bussen sammeln, bevor die Heimreise angetreten wurde.

Hain und Schlosser bedankten sich besonderes bei der der Firma Knautz Reisen, welche seit der ersten Fahrt im Jahre 1995, die Jugendfeuerwehren im Kreis Altenkirchen über das normale Maß hinaus unterstützt. Ebenfalls ging der Dank an Automaten Martin, welcher bei den Lunchpaketen unterstützte. Beide unterstrichen die Wichtigkeit einer solchen Freizeitmaßnahme in den Jugendfeuerwehren und kündigten bereits die nächste Fahrt in zwei Jahren an. Wohin die Reise dann geht, das entscheidet das Jugendforum, die jugendlichen Vertreter in den Ortsjugendfeuerwehren, selbst. (Jana Baldus) Fotos: JFW Kreis AK