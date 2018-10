Veröffentlicht am 13. Oktober 2018 von wwa

SASSENROTH – Neues Führungsteam an der Spitze der Feuerwehr Sassenroth – Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz von 2005 erfordert alle zehn Jahre Neuwahlen von Führungskräften – Die Aktiven der Löschgruppe Sassenroth der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf trafen sich zur Wahl einer neuen Wehrführung, bei der Hauptbrandmeister Markus Urrigshardt für weitere zehn Jahre als Wehrführer im Amt bestätigt sowie Brandmeister Sven-Peter Dielmann neu in das Amt des stellvertretenden Wehrführers gewählt wurde.

Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Schneider überreichte direkt im Anschluss an die Wahl die Ernennungsurkunden. Hierbei sprach er seine Glückwünsche aus und bedankte sich für das bislang erbrachte Engagement.

Sein besonderer Dank galt dem bisherigen stellvertretenden Wehrführer, Oberbrandmeister Dirk Scheerer, der für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stand. Dirk Scheerer wird jedoch weiterhin als aktives Mitglied in der Verbandsgemeindefeuerwehr tätig sein, um die Erfahrungen, der er in der zurück liegenden Dienstzeit gewonnen hat, an die nachfolgenden Generationen von Feuerwehrleuten weiter zu geben. (ace) Foto: FFW Sassenroth

Foto: (v.l.): Heiko Lichtenthäler (stellv. Wehrleiter), Matthias Theis (Wehrleiter), Sven Peter Dielmann, Markus Urrigshardt, André Fries (stellv. Wehrleiter), Dirk Scheerer, Wolfgang Schneider (Verbandsgemeindebürgermeister).