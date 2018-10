Fahrradfahrer rammt Bus – Radfahrer scher verletzt

Veröffentlicht am 12. Oktober 2018 von wwa

HERDORF – Fahrradfahrer schwer verletzt – Ein 36jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Der Radfahrer hatte die Hauptstraße in Richtung Neunkirchen befahren. Ein vorausfahrender Omnibus musste verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Omnibus auf. Der Fahrradfahrer musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Omnibus und dem Fahrrad entstand Sachschaden. Quelle: Polizei