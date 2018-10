A K T U E L L – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 413 bei Herschbach

Veröffentlicht am 11. Oktober 2018 von wwa

A K T U E L L – HERSCHBACH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 413 bei Herschbach – Am Donnerstagnachmittag, 11. Oktober, um 15:37 Uhr, ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der B 413 in der Gemarkung 56249 Herschbach, bei dem zwei entgegenkommende Pkw frontal zusammenstießen. Hierbei erlag ein Pkw-Fahrer seinen Verletzungen, weitere drei Personen wurden schwer-verletzt. Die Kollision dürfte, so die Polizei, den ersten Ermittlungen zufolge durch ein Überholmanöver verursacht worden sein. Die Polizei sucht ihn diesem Zusammenhang nach einem weißen Transporter, der Angaben zum Unfallhergang machen dürfte. Weitere Zeugen wenden sich bitte an: Polizeiinspektion Montabaur Telefon: 02602-9226-0