ALTENKIRCHEN – „Spaß am Kochen für Männer“ – Leichter Einstieg in die Kochkunst mit der Kreisvolkshochschule – Der neue Ernährungsreport 2018 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft belegt: mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Frauen kochen täglich, während bei den Männern nur jeder Dritte (31 Prozent) Tag für Tag am Herd steht. 14 Prozent der Männer kochen normalerweise überhaupt nicht.

Für Interessierte, die daran etwas ändern und ihren Konsum von Fertiggerichten sowie Restaurant-, Kantinen- und Imbissbesuche verringern möchten, hat die Kreisvolkshochschule ein interessantes Angebot. Speziell für Männer gibt es ab Montag, 22 Oktober, einen Kochkurs, bei dem der Spaß und die Freude am Kochen nicht zu kurz kommen.

An insgesamt drei Abenden gibt es zwischen 18:30 und 20:45 Uhr für Männer die Gelegenheit unter ihresgleichen Kochen zu lernen. Der Kurs bietet eine grundlegende Einführung in die Zubereitung von Lebensmitteln und vielseitige Rezepte. Schmackhafte, leicht nach zu kochende Menüs werden von den Teilnehmenden gemeinsam ausprobiert. Außerdem erhalten die Kocheinsteiger Tipps, Ideen und Anregungen für die Alltagsküche.

Jeder Kursabend endet mit einem gemeinsamen Essen der zuvor zubereiteten Gerichte. Der Kurs findet montags am 22. Oktober, 29. Oktober und 5. November in der Schulküche der August-Sander-Schule/ Realschule plus/ Fachoberschule Altenkirchen statt. Die Teilnahme am Kochkurs kostet 27 Euro plus der jeweiligen Lebensmittelzulage. Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de anmelden.