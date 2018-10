Veröffentlicht am 13. Oktober 2018 von wwa

HAMM – Scheckübergabe an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth – Die wertvolle Arbeit der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth wurde durch die Volksbank Hamm/Sieg eG mit einer Spende von 1.000 Euro unterstützt. Als Ansprechpartner und Helfer in schwierigen wirtschaftlichen und persönlichen Angelegenheiten benötigt der Verein immer wieder finanzielle Unterstützung, damit er seine wichtige Arbeit weiterhin erfüllen kann. Für die Freunde der Kinderkrebshilfe gilt auch das genossenschaftliche Motto: „Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen“.