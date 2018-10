Veröffentlicht am 11. Oktober 2018 von wwa

HERDORF – Kleiner Waldbrand in Herdorf – Zu einem Waldbrand in Herdorf kam es in den frühen Donnerstagmorgenstunden, 11. Oktober. An der gleichen Stelle hatte es bereits vor zwei Monaten ein Feuer gegeben. Aufmerksame Mitarbeiter der ortsansässigen Firma hatten den Feuerschein im Wald bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die Löschzüge Herdorf und Daaden waren mit 27 Personen vor Ort. Aufgrund der Lage mussten mehrere Fahrzeuge Pendelverkehr fahren, um die Löscharbeiten der circa 100 Quadratmeter großen Fläche zu ermöglichen. Insgesamt dauerte der Einsatz circa zwei Stunden. (ace) Fotos: FFW