Veröffentlicht am 11. Oktober 2018 von wwa

KIRCHEN – Mofafahrer schwer verletzt – Ein 60jähriger Mofafahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, 10.Oktober, in Kirchen schwer verletzt. Der Mann hatte Fallobst auf der Bahnstraße übersehen, rutschte mit seinem Mofa auf den verfaulten Äpfeln aus, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Metallzaun neben der Fahrbahn. Durch den Sturz zog er sich eine offene Oberschenkelfraktur zu und wurde mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.