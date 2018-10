Veröffentlicht am 11. Oktober 2018 von wwa

KIRCHEN – 21jährige Autofahrerin schwer verletzt – Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, 10. Oktober, auf der Landesstraße 280 zwischen Kirchen und Niederfischbach verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 12.000 Euro geschätzt. Eine 21jährige Autofahrerin war mit ihrem Pkw aus Richtung Kirchen-Wehbach kommend nach links in Richtung Niederfischbach auf die Landesstraße 280 eingebogen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 54jährigen Pkw-Fahrer, der von Niederfischbach kommend in Richtung Kirchen fuhr. Der Mann kollidierte mit seinem Fahrzeug frontal mit der Fahrerseite des Fahrzeuges der Unfallverursacherin. Die Frau wurde schwer, der Autofahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Betriebsstoffe waren ausgelaufen, so dass die Fahrbahn gereinigt werden musste.