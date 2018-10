Sprachstudienreise der Kreisvolkshochschule führte nach Cadiz in Spanien

Veröffentlicht am 12. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sprachstudienreise der Kreisvolkshochschule führte im Oktober nach Cadiz Spanisch lernen in Spanien – Spanisch ist nach Englisch zur zweitwichtigsten Weltsprache avanciert und nach Chinesisch die meistgesprochene Muttersprache der Welt. Also gute Gründe Spanisch zu lernen. So bietet die Kreisvolkshochschule für Interessenten kreisweit Spanischkurse in zahlreichen Niveaustufen an und alljährlich auch eine Sprachstudienreise. In diesem Jahr waren Cadiz und die dortige Sprachschule “Escuela GADIR„ Ziel der Fahrt.

Zielsetzung der jährlichen Sprachreise unter der Leitung von Maria de Schneider war es, dass die Teilnehmenden nicht nur ihre in den Volkshochschulkursen vorhandenen Spanischkenntnisse in einem Intensivkurs vor Ort vertiefen, sondern die Sprache gleich im täglichen Umgang erleben und anwenden. Effektiver ist eine Sprache nicht erlernbar. Ein abwechslungsreiches Besuchs- und Kulturprogramm in und um Cadiz sowie der Besuch des Torre Tavira, das Bergdorf Vejer sowie ein Tagesausflug nach Sevilla rundeten die Sprachreise ab.

Fotos: Die Teilnehmenden in der spanischen Sprachschule beim Gruppenunterricht.