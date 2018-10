Veröffentlicht am 12. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Workshop „Mach dich frei!“ – Grundlagen der Schauspielarbeit – Profi vermittelt Kommunikationstipps – Am letzten Oktoberwochenende bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen ganz besonderen Workshop an: „Mach dich frei! – Grundlagen der Schauspielarbeit“. Wer kennt das nicht? Der Schweiß rinnt von der Stirn, wenn man nur daran denkt vor dem Chef und anderen Mitarbeitern reden zu müssen? Oder man sagt in Konferenzen einfach Garnichts, um nicht aufzufallen?

Dann wäre es hilfreich ein guter Schauspieler zu sein, der in jeder Situation ein Lächeln auf seine Lippen zaubern kann und immer glänzt. Doch auch Stars haben ganz alltägliche Probleme und können auf Techniken zurückgreifen, die es ihnen erlauben, souverän vor der Gruppe zu agieren. Einen Einblick in diese Techniken gibt der Wochenendworkshop in Altenkirchen. Kursleiter ist Schauspieler Christoph Bautz (siehe Foto). Er spielte beispielsweise im Tatort und in der Lindenstraße mit.

Die Teilnehmenden erweitern im Workshop unter Anleitung des Schauspielers ihr kommunikatives Portfolio und gewinnen inspirierende und lustvolle Eindrücke in die Welt der Schauspielkunst, die die kommunikativen Kompetenzen und Sichtweisen kreativ bereichern werden.

Spielerisch werden Entspannungs-, Improvisations- und Sprechtechniken vermittelt. Der Workshop findet am Samstag, 27. Oktober und Sonntag, 28. Oktober, jeweils in der Zeit von 09:00 bis 16:00 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 70 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de. Foto: Steffen Roth