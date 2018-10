Veröffentlicht am 12. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rewe/Petz spendet an Kinderkrebshilfe Gieleroth – Adam Daniel, Marktleiter von „Rewe am besten Petz“ aus Altenkirchen, und Seb Köksaldi, seine Stellvertreterin, überreichten aus Anlass des 50jährigen Bestehen des Altenkirchener Marktes eine Spende von 1.700 Euro an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth – Verein für krebs- und schwerstkranke Kinder, vertreten durch den zweiten Vorsitzenden Andreas Kurth. Die Spendensumme setzt sich zusammen aus 1.175 Euro, Erlös aus zwei Verkaufsveranstaltungen der Kinderkrebshilfe die „Rewe am besten Petz“ sponserte. Das Petz Team stockte den Verkaufserlös um 575 Euro, auf 1.700 Euro auf.