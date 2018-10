Veröffentlicht am 12. Oktober 2018 von wwa

PRACHT – Zwiebelkuchenfest in Pracht – Der Frauenchor Pracht feiert am Sonntag, den 14. Oktober 2018 sein Zwiebelkuchenfest im Vereinslokal „ Am Dorfplatz“ in Pracht. Zwiebelkuchen und Federweißer sowie Kaffee und Kuchen werden den Gästen ab 14:30 Uhr angeboten. Auf ihren Besuch freuen sich die Sängerinnen vom Frauenchor Pracht sowie die Wirtin Ellen und ihr Team.