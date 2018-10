Veröffentlicht am 12. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Fit im Quartier: letzter Termin in diesem Jahr – Sport unter der Rheinbrücke mit fachlicher Anleitung – Unter der Rheinbrücke in Neuwied, parallel zur Kappelstraße, gibt es für jeden kostenfrei, bei jedem Wetter und jeder Uhrzeit zugängliche Sportgeräte. Diese bieten an der frischen Luft vielfältige Möglichkeiten, Kraft aufzubauen sowie Gelenke zu mobilisieren und zu stabilisieren.

Wie Anfänger aber auch Fortgeschrittene die Geräte richtig nutzen, zeigt die Veranstaltung „Fit im Quartier“. Dazu bieten das Quartiermanagement der Sozialen Stadt und das Therapiezentrum Balance am Donnerstag, 18. Oktober, 18:00 Uhr, zum letzten Mal für dieses Jahr eine professionelle Einführung an. Die Physiotherapeuten Angelina Di Marco und Rene Gebauer werden vor Ort sein und verschiedene Übungen an den Geräten zeigen.

Das Schnuppertraining ist kostenfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, 02631 863070, stadtteilbuero@neuwied.de, oder im Therapiezentrum Balance, Langendorfer Straße 84 – 86, 02631 9557748, info@balance-neuwied.de