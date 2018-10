Veröffentlicht am 11. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – 7. Projektaufruf für LEADER-Projekte der Lokalen Aktionsgruppe Westerwald-Sieg – Die Lokale Aktionsgruppe Westerwald-Sieg startet den 7. Projektaufruf im LEADER-Prozess: 271.000 Euro stehen für die Projektförderung in der Region zur Verfügung. Bis zum 15. März 2019 bewerben. – Die Lokale Aktionsgruppe hat in Ihrer Sitzung vom 11. September beschlossen, in ihrem 7. Projektaufruf rund 271.000 Euro für die Förderung von LEADER-Projekten bereitzustellen. Neben ELER-Mitteln in Höhe von 186.600 Euro werden – vorbehaltlich der Zuteilung durch die Verwaltungsbehörde – auch 85.000 Euro an Landesmitteln für die Förderung bereitgestellt. Im Topf sind diesmal also 271.600 Euro für Projekte aus der Region.

Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Verbände und selbstverständlich auch Kommunen haben die Möglichkeit, ihre Projektideen in den Prozess einzubringen und sich um eine Förderung zu bewerben. Ob ein Vorhaben ausgewählt wird, darüber befindet das Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe. Jedes Projekt wird bewertet und kann Punkte sammeln. Je besser das Projekt zu den Zielen der Region passt, desto mehr Punkte können vergeben werden.

Projektideen können bis zum 15. März 2019 (Stichtag) beim Regionalmanagement eingereicht werden.

Eine kreisweite Jugendbefragung, die SRS Kletterwand in Altenkirchen, die Westerwälder Mitfahrerbänke, ein Baumstamm-Mikado, die Weiterentwicklung eines Hofladens oder Coachings für Unternehmen und Landschaftsführer zeigen wie groß die Bandbreite der Projekte ist, die im Rahmen von LEADER gefördert werden können.

Interessierte, die eine Projektidee haben und sich noch nicht sicher sind, ob diese zur LEADER-Förderung passt, erreichen das Regionalmanagement unter der Rufnummer 0 26 81/ 81- 21 82 (Sebastian Dürr) oder per Email: sebastian.duerr@kreis-ak.de. Alle Informationen zum Projektaufruf, die Auswahlkriterien und die Entwicklungsstrategie stehen auch auf der Homepage der LEADER-Region www.leader-westerwald-sieg.de bereit.