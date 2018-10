Veröffentlicht am 11. Oktober 2018 von wwa

BETZDORF – Kickerturnier zum Barbarafest – Am Betzdorfer Barbarafest, dass in diesem Jahr wohl besser Brückenfest heißen sollte, beteiligt sich die SG 06 Betzdorf mit einem Kickerturnier am großen Stadtfest. Das Turnier beginnt am 28. Oktober um 14:00 Uhr im „Woodys“ in der Wilhelmsgasse.

Mit dem Turnier möchte der Betzdorfer Traditionsverein auch seine Verbundenheit mit der Stadt dokumentieren. „Gerade nach der langen Sperrung der Zufahrt von Steineroth aus haben es unsere Geschäftsleute schwer, wieder Fuß zu fassen. Wenn wir ihnen, die ja auch unseren Verein unterstützen, dabei mit dieser Aktion helfen können, freut uns das sehr.“ umreißt der Pressesprecher der SG 06, Hartmut Fischer, die Hintergründe des Engagements. Gleichzeitig will man sich aber auch der Bevölkerung präsentieren und Werbung für die eigene Sache machen.

Am Turnier können Zweierteams teilnehmen, wobei beide Spieler mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Anmeldungen sind ab sofort bei Hartmut Fischer (Telefon: 02741 972651, Mail: hartmut.fischer@sg06-betzdorf.de) möglich. Der genaue Spielablauf ist von der Zahl der gemeldeten Teams abhängig.

Ermöglich wurde die Aktion durch die Zusammenarbeit zwischen der SG 06 Betzdorf und Hilger Events. Als ersten Preis gibt es einen Gutschein in Höhe von 50,00 € für das Woodys, für den zweiten und dritten Platz gibt es eine 3,5-Liter-Ball-Bierzapfanlage.