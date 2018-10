Strahlende Kinderaugen beim Kastanienwiegen

Veröffentlicht am 11. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Strahlende Kinderaugen beim neunten Kastanienwiegen der SWN – Mehr als 630 Tageskarten für die Deichwelle ausgegeben. Was für ein Andrang: 500 Mal wurden Wiegekarten beim neunten SWN-Kastanienwiegen ausgegeben, über 630 Tageskarten für die Deichwelle ausgegeben – und 9,5 Tonnen Kastanien gesammelt.

Strahlender Himmel über der Hafenstraße: Das Wetter war ideal für die Aktion der SWN. Mit Tüten, Eimern, Schubkarren und Bollerwagen kamen die Neuwieder, um Kastanien gegen Karten zu tauschen. „Ich war am Wochenende mit Mama und Papa sammeln. Das hat Spaß gemacht“, erklärte die vierjährige Jana aus Heddesdorf. Strahlende Augen gab´s auch bei Sergej: Der Sechsjährige heimste neben der Freikarte für die Deichwelle auch noch eine für den Zoo ein. Denn per Zufallsprinzip wurden 20 Kindertageskarten, drei Familienjahreskarten an die fleißigen Sammler verschenkt. Und Moderator Andreas Birtel verteilte auch noch Kleinigkeiten wie Seifenblasen an die Kinder, um die Wartezeit zu verkürzen. Belohnt wurden nicht nur die Kinder für ihren Fleiß: Die Großen durften sich den exklusiven Familienkalender der SWN mitnehmen, den Comiczeichner Jascha Buder mit charmanten Motiven aus Neuwied gestaltet hat.

Foto: Wie weit schlägt die Waage aus? Am Ende waren 630 Tageskarten für die Deichwelle an die Kinder verteilt und mehr als 9,5 Tonnen Kastanien gesammelt.