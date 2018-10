Veröffentlicht am 11. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Hahn: „Kinderkrankheiten im Neuwieder Busverkehr werden therapiert“ – MVB-Vertreter Axel und Kim Zickenheiner standen der CDU-Fraktion Rede und Antwort – Anfang September erfolgten in der Stadt Neuwied Fahrplan- und Linienführungsänderungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). „Wir sind froh, dass mit der Firma Zickenheiner ein Busunternehmen mit Leidenschaft und jahrzehntelanger Erfahrung als Vertreter des Mittelrheinischen Verkehrsbetriebs (MVB) für den Neuwieder ÖPNV gewonnen werden konnte“, betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Hahn gleich zu Beginn des Treffens zwischen CDU-Stadtratsfraktion sowie Axel und Kim Zickenheiner.

Seit der Fahrplanumstellung kommt es von vielen Seiten der Bürgerschaft zu Beschwerden und Kritik. Dabei kommen gestrichene Verbindungen und mangelnde Pünktlichkeit immer wieder zur Sprache. Die Umstellungen waren nötig geworden, weil der vorherige Betreiber seit Jahren keine Fahrplananpassungen mehr vorgenommen hat. „Es erschließt sich uns sicher allen, dass ein seriöses Unternehmen auch wirtschaftlich an ein solches Projekt wie den ÖPNV in Neuwied herangehen muss“, stellte Fraktionschef Martin Hahn klar und sagte beim Treffen mit den Unternehmensvertretern Zickenheiner: „Die Kinderkrankheiten im Neuwieder Busverkehr werden aktuell therapiert.“ Dass es bei einer grundlegenden Neuaufstellung des ÖPNVs in der Stadt zu Schwierigkeiten kommen kann, war allen Beteiligten klar. „Wichtig ist, dass bei berechtigten Kritikpunkten nachgebessert wird“, so Hahn.

Vater und Sohn Zickenheiner zeigten sich dabei äußerst kooperativ und bewiesen auch in den vergangenen Wochen große Anstrengungen, um die Fahrgastzufriedenheit wieder herzustellen. „Uns liegt jeder einzelne Fahrgast am Herzen und wir wollen keinen einzelnen verlieren“, unterstrich Axel Zickenheiner glaubwürdig und skizzierte dabei offen und transparent die Herausforderungen sowie Probleme, die sich mit der Fahrplanänderung einstellten. Die MVB-Vertreter haben dabei in den vergangenen Tagen auch schon wichtige Stellschrauben u.a. im Schülernahverkehr nachjustiert. „Unseren neuen Fahrplan gibt es jetzt auch wieder in gedruckter Form; dass wir uns auf die digitalen Medien verlassen haben, war sicher eine Fehleinschätzung, die wir aber so schnell wie möglich wieder behoben haben“, erklärte Kim Zickenheiner. Der Austausch mit der Stadt- und Kreisverwaltung funktioniere zudem sehr gut und auch die gemeinsame Bürgerversammlung von Kreis, Stadt sowie MVB soll zusätzlich Aufklärung und Information liefern.

„Aktuell setzt das Unternehmen im ÖPNV unserer Stadt 30 Busse ein und hat in moderne, umweltfreundliche Busse investiert. Ein erster wichtiger Schritt zu einer Verbesserung der Luftqualität insbesondere in der Innenstadt“, bemerkte Martin Hahn positiv. „Es wird nicht für jedes einzelne Problem und jeden Kritikpunkt Lösungen geben können, denn der ÖPNV ist kein Individualverkehr und kann und wird nie alle Einzelwünsche und Ansprüche erfüllen“, stellte Martin Hahn gleichzeitig bei allen Bemühungen fest. „Uns ist es wichtig, dass wir mit Zickenheiner einen verlässlichen und regional verwurzelten Partner für den ÖPNV in unserer Stadt gefunden haben, der mit Kompetenz, innovativen Ideen und Konzepten sowie moderner, umweltfreundlicher Technik den Busverkehr in unserer Stadt auf einem hohen Niveau sicherstellt. Und dabei immer ein offenes Ohr für Anregungen und Kritik der Nutzer und Bürger zeigt.“

Foto: Busunternehmer Axel und Kim Zickenheiner trafen sich zu einem offenen Austausch mit den Mitgliedern der CDU-Stadtratsfraktion Neuwied.