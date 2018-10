Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der L 305

Veröffentlicht am 9. Oktober 2018 von wwa

GODDERT – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 305 zwischen Selters und Rückeroth – Drei Personen schwer verletzt – Am Dienstagnachmittag, 09. Oktober, gegen 16:30 Uhr kam es auf der L 305 zwischen Selters und Rückeroth zu einem Frontalzusammenstoß unter Beteiligung von drei Personenkraftwagen. Der Unfallverursacher kam aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort zunächst mit einem entgegenkommenden Kfz, in der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren Kfz. Drei Personen wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden dürfte sich, so die Polizei, auf circa 50.000 Euro belaufen.