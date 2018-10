Veröffentlicht am 10. Oktober 2018 von wwa

HAMM – VfL Hamm – Handball – Bezirksliga Frauen: FSG Arzheim/Moselweiß II – VfL Hamm 34:16 (15:10) – Beim letztjährigen Meister bekamen die Mädels von der Sieg deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. Die Hämmscherinnen starteten gut in das Spiel, gingen mit zwei Toren in Führung und waren in Abwehr und Angriff das dominierende Team. Die zweite Viertelstunde schaffte es der VfL selbst, Arzheim/Moselweiß immer besser ins Spiel zu bringen. Die heimische Torfrau tauchte immer sehr früh ab, dennoch warfen die Gäste von der Sieg beharrlich flach und ermöglichten zahlreiche Paraden. So resultiert der Pausenrückstand letztlich aus der mangelnden Anpassungsfähigkeit des VfL.

In Hälfte zwei lief dann überhaupt nichts mehr zusammen. Schwache Abschlüsse, unsaubere Pässe, schlechtes Fangen führten zu Tempogegenstößen, einfachen Gegentoren und letztlich zu der verdienten Auswärtsklatsche.

„Moselweiß hat sich mit vier Spielerinnen aus dem Oberliga-Kader verstärkt. Da konnten wir nicht mithalten, dennoch entschuldigt das nicht unsere Leistung in der zweiten Halbzeit. Das war nichts“, zeigte sich Trainer Niko Langenbach ernüchtert.

Es spielten: Alina Triebsch (Tor), Stephanie Land (7), Laura Schmitz, Madeleine Schütz (1), Angelika Isgejm, Sophia Kaiser (1), Nadine Schnare (1), Leonie Ließfeld, Lisa Flender (3), Katharina Thiel (1), Julia Diefenbach (2), Leonie Holzapfel. (Vereinsbericht)