SEELBACH – Klezmer und Musette im Roten Haus / Seelbach – Sonntagskultur mit Sören Thies – Von Odessa nach Paris! – In der Reihe „Sonntagskultur im Roten Haus“ erwartet der Kulturverein in Seelbach / Flammersfeld den Akkordeonisten Sören Thies. Er singt Lieder in jiddisch und französisch und erzählt dabei die Geschichte eines Klezmermusikers, der sich aufmacht, um in der Fremde sein Glück zu finden. Die Schwermut Osteuropas trifft für einen Abend auf französische Leichtigkeit. Das Publikum darf lachen, weinen, schmunzeln oder auch einfach nur die Augen schließen. Termin ist Sonntag 28. Oktober ab 18:00 Uhr im Rotes Haus Seelbach/Flammersfeld. Der Eintritt koste 12.-€ /14.-€. Kartenreservierungen: 02685-989273