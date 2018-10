Veröffentlicht am 10. Oktober 2018 von wwa

HEDDESDORF – SPD im Dialog – Bürgergespräch am Sonntag, den 21. Oktober 2018 – Am Sonntag, den 21. Oktober findet ein Bürgergespräch des SPD-Ortsvereins-Heddesdorf in der AWO-Begegnungsstätte „Haus Sippi“, Nagelgasse 2, 56564 Neuwied-Heddesdorf statt. Das offene Bürgergespräch, zu dem keine Anmeldung erforderlich ist, beginnt um 11:30 Uhr. Dort können alle Themen und Anregungen, die die Bürger beschäftigen besprochen werden.

Als Ansprechpartner für Fragen und Anregungen werden neben SPD-Fraktionsvorsitzendem Sven Lefkowitz, ebenfalls Stadtratsmitglied Wolfram Sauerbrei, Kreistagsfraktionsvorsitzende Petra Jonas, SPD-Ortsvereinsvorsitzende Iris Nengel, Conrad Lunar vom SPD-Stadtverband und von den Servicebetriebe Neuwied Prokurist Frank Schneider zur Verfügung stehen.

Falls jemand verhindert ist und trotzdem auf ein Problem oder ein Thema aufmerksam machen will, kann dies gerne per Email an unter der Mailadresse spd.heddesdorf@gmail.com weiter geben. Die Heddesdorfer SPD freut sich auf rege Teilnahme!