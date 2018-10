Veröffentlicht am 9. Oktober 2018 von wwa

MEHREN – Erntedankfest mit Gottesdienst im Fachwerkdorf Mehren unter freiem Himmel – Es ist nicht das Erntedankfest das die Bürger im Mehrbachtal gemeinsam unter freiem Himmel feiern. Neben den Mehrener Bürgern beteiligen sich auch die Gemeinden des Kirchspiels Mehren uns Schöneberg an diesem Geschehen. Da wird mitunter der Platz unterhalb der Kirche und vor der Freilichtbühne etwas knapp und die Sitzgelegenheiten werden ebenso rar. Der Löschzug Mehren sperrte die Zugangsstraßen für den Zeitraum des Erntedankfestes und sicherte den Erntedankfestzug. Der wurde wieder farbenprächtig und mit abwechslungsreichen Motiven bereichert. Gegen 10:00 Uhr kündigte ein Feuerwehrfahrzeug das Nahen des Festzuges an, angeführt durch den Motivwagen des gastgebenden Fachwerkdorfes Mehren. Dem Mehrener Beitrag folgten die Kinder der Kindertagesstätte „Burgmäuse“, die Freunde evangelischer Gemeinden aus Frankreich in ihren historischen Trachten, die Retterser mit einer nachgestellten Holzernte, der Hegering Weyerbusch mit seinen Hundeführern, die Landfrauen, der Frauenchor Mehren sowie die Wagen aus Hirz-Maulsbach mit einem Schulzimmer, angelehnt an das Raiffeisenjahr, die Wagen aus Fiersbach, Berzhausen, Ziegenhain und Kraam-Heuberg.

Nachdem die Zugteilnehmer ihre Fahrwerke abgestellt und sich vor dem Erntedankaltar sich einen Platz gesucht hatten schloss sich der Open-Air-Gottesdienst, zelebriert vom Präses der evangelischen Kirche Rheinland, Manfred Retkowski, Superintendentin Andrea Aufderheide und Pfarrer Bernd Melchert von der Kirchengemeinde Mehren-Schöneberg, an. Gerahmt wurde der Gottesdienst von den Frauenchören aus Mehren und Neitersen, Dem Akkordeonduo, sowie der Kindertanzgruppe des Schützenvereins Maulsbach.

Am Nachmittag hatten die Besucher des Erntedankfestes die Möglichkeit sich dem Angebot der Marktbestücker unterhalb des Pfarrhauses zu widmen. Vereine boten Kulinarisches für jeden Geschmack, Bastel- und Strickarbeiten und Produkte aus heimischer Ernte an. Der Hegering Weyerbusch stellte die Waldschule vor und im Gemeindehaus führte die Gruppe „Gezwitscher Suppengrün“ das Theaterstück „Das verfolgte Herz“ auf. (wwa) Fotos: Renate Wachow