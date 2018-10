Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Betzdorf

Veröffentlicht am 9. Oktober 2018 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Ein 33jähriger Autofahrer verursachte in der Nacht zum Dienstag, 09. Oktober, einen Verkehrsunfall in der Siegstraße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wie sich später herausstellte, so die Polizei, stand er erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Mann hatte die Decizer Straße aus Richtung Friedrichstraße kommend befahren und war nach rechts in die Siegstraße eingebogen. Beim Abbiegen verlor der Unfallverursacher die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. An dem Pkw lösten die Airbags aus. Der Unfallverursacher entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle, kam aber später zurück. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 5.000 Euro geschätzt.