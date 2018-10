58jährige Autofahrerin trifft kleinen Baum

Veröffentlicht am 8. Oktober 2018 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall Sachschaden – Etwa 7.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 08. Oktober, in Mudersbach. Eine 58 Jährige war mit ihrem Pkw die Stahlwerkstraße aus Richtung Siegen kommend in Richtung Mudersbach unterwegs. Aus unklarer Ursache kam die sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem kleinen Baum. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.