Veröffentlicht am 8. Oktober 2018 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen e.V. – Schützen-Feste-Feiern: Einladung zum „Gründungsjubiläums-Top-Event“ auf der Birkener Höher – Unter dem Motto „Heute genau vor 50 Jahren…“ feiert die St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen am Freitag, den 26. Oktober 2018, den 50. Gründungstag der Schützenbruderschaft. Der Festabend findet im Pfarrheim Birken-Honigsessen (Talstraße) statt und beginnt um 18:15 Uhr durch die musikalische Begrüßung der Bergkapelle ,,Vereinigung“ Birken-Honigsessen. Der Einlass ist ab 17:30 Uhr. In den folgenden Feierstunden werden die Ehrungen der Gründungsmitglieder, sowie die 25er und 40er Jubilare, durchgeführt. Ebenso erfolgt die Übergabe der Urkunde zum fünfzigsten Bestehen durch den stellvertretenden Diözesanbundesmeister Klaus Zinke. Anwesend sind auch die befreundeten Bruderschaften und Gastvereine, nebst dem Bezirksbundesmeister Jörg Gehrmann. Der MGV ,,Sangeslust“ und der Kirchenchor ,,Cäcilia“ werden mit hervorragenden Zwischenstücken die Zeremonie untermauern. Nach dem offiziellen Teil geht dann gegen 21:00 Uhr der Vorhang für die Musiker von „Street Life“ auf, die über viele Jahre die Hausband der Bruderschaft gewesen sind. Dem Anlass angemessen natürlich bei freiem Eintritt; ein Geschenk an die Schützenfamilie, sowie die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen!

Der Gründungsabend ist ein besonderer Termin und schließt zugleich die Schützensaison würdig ab. An diesem Tag vor genau 50 Jahren gründete sich die St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen e.V.. Die Basis der noch jungen Tradition wurde in der Gründungsversammlung am 26. Oktober 1968 gelegt. Unter Leitung des damaligen Pfarrers Franz Stams der Gemeinde Birken-Honigsessen, fanden sich an diesem Tag genau 100 Männer zur Gründung der Bruderschaft ein. Man war einmütig der Meinung, dass dieser kirchliche Verein Zeit seines Bestehens die Schirmherrschaft über das Kirchweihfest, welches in der Zukunft Schützen- und Kirchweihfest genannt wurde, übernehmen sollte. Zum Schutzpatron wurde der Hl. Hubertus ernannt, der noch heute der Bruderschaft seinen Namen gibt.

Die Bruderschaft ist integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Dies gilt im 50. Jahr ihres Bestehens nach wie vor und mehr denn je. „Rund um die Jubiläumsfeierlichkeiten konnten wir über zwanzig neue Anmeldungen verzeichnen und damit die Mitgliederzahl wieder mal steigern.“, präsentiert Brudermeister Florian Jung. Doch es geht hier um mehr als nur beeindruckende Zahlen. In den fünfzig Jahren des Bestehens stehen die Schlagworte Gemeinschaft, Anerkennung, Wertschätzung und Respekt einmal mehr im Vordergrund. Ein Blick, den die Bruderschaft keinesfalls scheut: Der Leitsatz ‚,Glaube, Sitte, Heimat“ trägt die Säulen der Schützenfamilie. Jedes Mitglied fungiert als Multiplikator und ist jederzeit Vertreter der Bruderschaft. Dabei nimmt der Brudermeister jede Schützenschwester und jeden Schützenbruder in die Verantwortung, betont aber zugleich die Bedeutung jedes Hubertusschützen. Mit Stolz, aber auch mit Ehrfurcht, wird auf 50 Jahre Schützentradition auf der Birkener Höhe geschaut. Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft ist ein fester Anker im Leben der Orts- und Verbandsgemeinde. Sie steht für ein soziales Miteinander, fürsorgliche Hilfe in allen Lebenslagen und christliche Nächstenliebe als Fundament einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Ein bewährtes Erfolgsrezept, welches die Bruderschaft sicherlich souverän durch die nächsten 50 Jahre bringen wird.

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen lädt Sie dazu ein, den „50ten Jubiläumsgeburtstag“ gebührend zu feiern. Mit Sicherheit ein unvergesslicher Abend! Weitere, aktuelle Infos im Netz unter: www.facebook.de/das.top.event. Die Chronik, in Form eines Bildbandes, ist noch in begrenzter Stückzahl für 9,50 €/Stück erhältlich. Per Email unter der Adresse info@das-top-event.de oder telefonisch unter 02744 932222.