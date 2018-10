Veröffentlicht am 7. Oktober 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – 40. Raiffeisen-Veteranenfahrt führt im Raiffeisenjahr nach Neuwied – Oft genug erlebte die Veteranenfahrt in Flammersfeld schon ungemütliches, kühles Regenwetter und lies die Tour nicht zur Freude werden. Zur 40. Fahrt und zum 200. Geburtstag von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen sah das ganz anders aus. Strahlend blauer Himmel und angenehm warmes Wetter begleitete die fast 150 Teilnehmer nach Neuwied und zurück. Die Hinfahrt führte über Ahlbach, Püscheid, Kescheid, Niedermühlen, Altenhof, Asbach, Neustadt-Wied, Bertenau, Fernthal, Hombach, Epgert, Hümmerich, Willroth, Gierender Höhe, Strassenhaus, Kurtscheid und Ehlscheid zum ersten Stopp in Rengsdorf. Von dort ging es weiter über Ober- und Niedebieber und die Straßen von Neuwied zum Schloss. Auf dem Rückweg ging es über Torney, Anhausen, Rüscheid, Urbach, Dürrholz, Breitscheid, Döttesfeld, Seifen, Niederwambach, Steimel, Rodenbach, Oberwambach, Almersbach, Altenkirchen nach Weyerbusch. Am späten Nachmittag trafen nach und nach die Teilnehmer wieder am Flammersfelder Bürgerhaus ein. (wwa) Fotios: Renate Wachow