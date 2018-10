Veröffentlicht am 11. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Offenes Kreistreffen der AfD in Neuwied – Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) lädt alle Mitglieder und alle interessierten Bürger zum offenen Kreistreffen am Freitag, den 12. Oktober, nach Neuwied ein. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz und Beisitzer im Landesvorstand Dr. Jan Bollinger berichtet über die politische Arbeit im Landtag und gibt gemeinsam mit den Kreisvorstandskollegen Auskunft über aktuelle Themen der AfD in Bund, Land und Kreis. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr. Den Veranstaltungsort können Interessenten via E-Mail an info@afd-neuwied.de mit Namen und Telefonnummer erfragen.