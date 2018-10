Veröffentlicht am 10. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – AfD lädt zum Public Viewing – Am kommenden Sonntag wird in Bayern der neue Landtag gewählt. Der Neuwieder Kreisverband der AfD lädt interessierte Bürger zur öffentliche Liveübertragung nach Neuwied ein, um den Einzug der AfD in den bayerischen Landtag live zu verfolgen. Die öffentliche Veranstaltung findet am 14. Oktober statt und beginnt um 17:30 Uhr. Den Veranstaltungsort können Interessenten via E-Mail an info@afd-neuwied.de mit Namen und Telefonnummer erfragen.